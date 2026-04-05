Электроснабжение восстановили в Кстовском районе после атаки БПЛА

Электроснабжение восстановили в двух населенных пунктах Кстовского района после отражения атаки БПЛА. Об этом в соцсетях сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Как ранее рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, этой ночью силы ПВО отразили атаку 30 вражеских беспилотников в промышленной зоне Кстовского района. В результате падения обломков повреждены два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов.
Население не пострадало. "Оценкой ущерба жилых домов занимаются специалисты", - сказал градоначальник.
По информации ЕДДС Кстовского района, подача электричества возобновлена в двух районных населенных пунктах. Данные о других повреждениях уточняются.
Районные власти помогут с восстановлением повреждений, добавил Шалабаев.
Напомним, что 3 апреля обломки сбитых БПЛА упали в Кстовском и Приокском районах областного центра.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+