"Норманочка" сравняла счет в полуфинальной серии с "Лагуной-УОР" Спорт

Фото: vk.com/normanochka

Нижегородская "Норманочка" обыграла "Лагуну-УОР" из Пензы во втором полуфинальном матче женского чемпионата России по футзалу. Матч 5 апреля закончился со счетом 4:1.

Счет в серии стал 1:1. Через неделю "Норманочка" встретится с "Лагуной-УОР" в Пензе.

За день до этого "Норманочке" засчитали техническое поражение (0:5) из-за задержки матча. В клубе назвали случившееся "вопиющим случаем".