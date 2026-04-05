"Норманочка" сравняла счет в полуфинальной серии с "Лагуной-УОР"

Нижегородская "Норманочка" обыграла "Лагуну-УОР" из Пензы во втором полуфинальном матче женского чемпионата России по футзалу. Матч 5 апреля закончился со счетом 4:1.
Счет в серии стал 1:1. Через неделю "Норманочка" встретится с "Лагуной-УОР" в Пензе.
За день до этого "Норманочке" засчитали техническое поражение (0:5) из-за задержки матча. В клубе назвали случившееся "вопиющим случаем".
