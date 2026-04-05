В "Норманочке" объяснили причины скандального срыва матча 4 апреля Спорт

Фото: vk.com/normanochka

В "Норманочке" прокомментировали срыв первого полуфинального матча чемпионата России 4 апреля, назвав произошедшее "экстраординарным и вопиющим" случаем.



Игра с Лагуна-УОР не состоялась из-за отсутствия на площадке дежурного автомобиля скорой помощи. В результате нижегородская команда, ранее ставшая победителем регулярного чемпионата, получила техническое поражение. По данным клуба, машина скорой помощи опоздала более чем на допустимое регламентом время — 1 час и 4 минуты вместо 1 часа и 1 минуты.



В "Норманочке" подчеркнули, что подобные ситуации с опозданием или временным отсутствием медицинского автомобиля в практике Российского футбольного союза встречаются, однако срыв матча по этой причине является исключением.



По информации клуба, назначенный на игру экипаж скорой помощи по пути стал свидетелем ДТП и остановился для оказания помощи пострадавшим, уведомив об этом диспетчера. При этом резервный автомобиль, как утверждается, направлен не был. Дополнительно ситуацию усугубили действия ответственных сотрудников, которые не проконтролировали прибытие машины заранее и получили информацию о ее отсутствии уже перед окончанием регламентного времени ожидания.



Попытки оперативно решить проблему не дали результата: резервный экипаж, по словам подрядчика, должен был прибыть "с минуты на минуту", однако этого не произошло. Вызов альтернативных служб также не позволил уложиться в установленный регламент. В итоге третий автомобиль прибыл на площадку спустя несколько минут после объявления об отмене игры.



По итогам инцидента в клубе отстранили от работы сотрудника, допустившего халатность, а также заявили о намерении привлечь к дисциплинарной ответственности руководство и подать иск к подрядчику для компенсации убытков. Президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов взял на себя ответственность за техническое поражение.



В серии до трех побед преимущество своей площадки теперь перешло к сопернику. В клубе призвали болельщиков поддержать команду в следующем домашнем матче, чтобы сравнять счет и перенести серию в Пензу. Игра (6+) состоится 5 апреля в 15:00.



Ситуацию прокомментировал и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Он заявил о наличии вопросов как к подрядчику, не обеспечившему резервный автомобиль, так и к администрации клуба.



"Приношу извинения всем болельщикам "Норманочки"!" — написал чиновник в своем MAX-канале.