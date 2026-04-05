Нижегородской "Норманочке" засчитали техническое поражение из-за задержки матча

Фото: Перед матчем Дмитрий Кабайло вручил игрокам "Норманочки" значки мастера спорта

Женская мини-футбольная команда "Норманочка" ПКМФ "Торпедо" из Нижегородской области получила техническое поражение в первом полуфинальном матче чемпионата России против "Лагуны-УОР" из Пензы.



Встреча не началась в запланированное время из-за отсутствия машины скорой помощи. Матч был отложен на один час, после чего инспектор, руководствуясь регламентом соревнований, принял решение засчитать нижегородской команде техническое поражение со счетом 0:5.



Позднее представители "Норманочки" обратились к болельщикам в социальных сетях. В клубе сообщили, что всем зрителям вернут деньги за билеты на несостоявшуюся игру.



"Мы приносим извинения за этот инцидент и искренне благодарим вас за то, что вы оставались с командой и ждали начала матча вместе с нами. Это большая ошибка клуба, исправлять которую придется всем вместе", — говорится в обращении.



В клубе также подчеркнули, что рассчитывают на поддержку болельщиков в следующей встрече. Второй матч (6+) полуфинальной серии до трех побед должен пройти 5 апреля в Нижнем Новгороде.



"Ваша поддержка нужна как никогда — максимальная, мощная, единая", — добавили представители команды.

