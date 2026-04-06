Лопнувшую трубу с горячей водой на улице Ковалихинской заменили

Поврежденный участок трубы с горячей водой на Ковалихинской улице оперативно заменили, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе АО "Объединенный коммунальный оператор".
Напомним, что авария на теплосетях произошла днем 5 апреля. В результате проезжую часть затопило кипятком.
По данным ресурсоснабжающей организации, специалисты заменили 2 метра трубопровода диаметром 250 мм.
