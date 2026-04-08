Минздрав: шесть человек госпитализировали с отравлением в Урене Общество

Шесть человек с острой кишечной инфекцией госпитализировали в Уренскую ЦРБ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.

Лечение в стационаре проходят один взрослый и пятеро детей. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что массовое отравление произошло в Урене на днях. Известно о более чем 50 заболевших. Все обратившиеся за медпомощью пили сырую воду из центрального водопровода.

"Скорее всего, где-то произошло однократное попадание либо паводковых вод, либо сточных вод в водопровод. Источник пока не найден", – рассказал глава округа Сергей Бабинцев.

В причинах случившегося разбираются сотрудники Роспотребнадзора. Они исследуют пробы воды и материалы от заболевших.

В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура проверяет деятельность ресурсоснабжающих организаций.