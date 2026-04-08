Роспотребнадзор проводит расследование из-за вспышки инфекции в Урене Происшествия

Роспотребнадзор начал расследование из-за массового отравления в Уренском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За последние несколько дней в больницу с симптомами острого кишечного отравления обратились полсотни жителей. Взрослый и четверо детей госпитализированы. Школы и детские сады временно перевели на дистант.

"Начато проведение комплекса санитарно‑противоэпидемических мероприятий: ведется постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Население просят соблюдать правила личной гигиены, при необходимости обращаться к медикам. Воду следует пить либо кипяченую, либо бутилированную.

Сообщалось, что в СК возбудили уголовное дело из-за ситуации в Урене. Также проверку организовала прокуратура.

