Роспотребнадзор проводит расследование из-за вспышки инфекции в Урене

Роспотребнадзор начал расследование из-за массового отравления в Уренском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
За последние несколько дней в больницу с симптомами острого кишечного отравления обратились полсотни жителей. Взрослый и четверо детей госпитализированы. Школы и детские сады временно перевели на дистант.
"Начато проведение комплекса санитарно‑противоэпидемических мероприятий: ведется постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Население просят соблюдать правила личной гигиены, при необходимости обращаться к медикам. Воду следует пить либо кипяченую, либо бутилированную.
Сообщалось, что в СК возбудили уголовное дело из-за ситуации в Урене. Также проверку организовала прокуратура.
