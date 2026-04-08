08 апреля 2026 12:22 Общество
Массовое отравление в Нижегородской области: пострадали более 50 человек

54 жителя Уренского округа Нижегородской области обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции. Пять пациентов, в том числе четверо детей, госпитализированы. Они в среднетяжелом состоянии. О ситуации рассказал глава округа Сергей Бабинцев.

Первые обращения в центральную райбольницу начали поступать вечером 5 апреля. В тот же день был оперативно сформирован штаб с участием медиков, специалистов ЖКХ и Роспотребнадзора. Благодаря принятым мерам распространение инфекции удалось локализовать.

В очаговом микрорайоне — на улицах Контак, Беляева, Коммунистической, Ленина, Речной — в ночь на воскресенье провели хлорирование воды. Все детские учреждения перевели на дистанционный режим работы, чтобы сократить контакты и снизить риски дальнейшего распространения заболевания. 

По информации главы округа, пробы воды со всех городских скважин не выявили патогенной микрофлоры или вирусов. Чистыми оказались и образцы, взятые 3 апреля.

"Скорее всего, где-то произошло однократное попадание либо паводковых вод, либо сточных вод в водопровод. Источник пока не найден", - сказал Бабинцев и добавил, что на водопроводных и канализационных сетях установлены ловушки для поиска источника.

Для минимизации контактов школы, детсады, ФОК и другие соцучреждения останутся закрытыми как минимум до четверга.

"В срочном порядке будем заключать контракт со специализированными фирмами на промывку всего водопровода. На этот период нам придется полностью закрывать подачу воды, по крайней мере в той части города, где произошло очаговое заражение, и обеспечить подвоз воды, чем мы сейчас и занимаемся", - сказал чиновник.

Также в округе началась вакцинация от гепатита А. Сергей Бабинцев подчеркнул, что это превентивная мера. Наличие заболевания пока не подтверждено. 

В администрация округа отмечают, что ситуация остается напряженной, но контролируемой. Возможность вирусной природы заболевания, в том числе с воздушно-капельным путем передачи, также не исключается.

Ранее сообщалось, что в Богородске из-за половодья отмечаются перебои с водоснабжением, так как на очистных сооружениях приходится вдвое чаще промывать фильтр. 

