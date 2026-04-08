Массовое отравление в Уренском округе обернулось уголовным делом

Уголовное дело завели по факту массового отравления в Уренском округе Нижегородской области, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, с 5 по 7 апреля в больницу с признаками пищевого отравления доставлены несколько человек (по данным местных властей, госпитализированы пять человек. — Прим. ред.).

По словам пациентов, все они пили сырую воду из центрального водопровода.

Дело завели по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств случившегося. В том числе назначены исследования по пробам водопроводной воды.

Ход и результаты расследования находятся на контроле областной прокуратуры. Там, к слову, начали свою проверку, в рамках которой оценят исполнение законодательства при предоставлении ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг населению.

Ранее ситуацию с отравлением прокомментировал глава Уренского округа Сергей Бабинцев. По его словам, в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились более 50 человек. Школы и садики пока перевели на дистант.

"В срочном порядке будем заключать контракт со специализированными фирмами на промывку всего водопровода. На этот период нам придется полностью закрывать подачу воды, по крайней мере в той части города, где произошло очаговое заражение", — рассказал чиновник.