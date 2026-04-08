  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Нижний Новгород вышел в лидеры по обновлению трамвайного парка

Нижний Новгород занял первое место в России по темпам обновления трамвайного парка. Как пишет ИА "НТА-Приволжье", об этом стало известно в ходе 22-й ежегодной конференции Ассоциации "РАДОР", посвященной современным технологиям в дорожной отрасли.

Итоги развития транспортной инфраструктуры региона за 2025 год представил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

По его словам, Нижегородская область продолжает активно участвовать в федеральных программах. В 2025 году регион был задействован в 24 проектах и занял пятое место в стране по достижению целевых показателей.

Глеб Никитин подчеркнул, что дорожная инфраструктура играет ключевую роль в развитии региона. "Дорожная сеть — это не просто асфальто-разметка, а кровеносная система экономики, которая связывает территории, обеспечивает логистику и влияет на качество жизни и инвестиционную привлекательность", — отметил он.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" Нижний Новгород продемонстрировал наилучшие показатели по обновлению трамвайного парка в стране. В 2025 году было закуплено 69 новых трамваев, включая три вагона особо большого класса. С учетом предыдущих поставок общее количество уже достигло 150 из 170 запланированных единиц техники марки "МиНин".

Параллельно велась модернизация инфраструктуры. За прошлый год обновили около 34,5 км трамвайных путей, а суммарный объем выполненных работ достиг 105,5 км, что превышает две трети от намеченного плана.

Кроме того, в регионе активно обновляется автобусный парк. В 2025 году он увеличился на 245 единиц. Из них 147 автобусов закуплены по нацпроекту, еще 98 приобрели частные перевозчики при поддержке программы Минпромторга России.

Отдельно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остановился на развитии метрополитена. В настоящее время строительство ведется одновременно на двух линиях, где появятся три новые станции. Протяженность новых участков составит около 6,3 км.

По итогам 2025 года нижегородское метро перевезло более 36 млн пассажиров. Ожидается, что после ввода новых станций пассажиропоток вырастет примерно на 50% — дополнительно на 18,7 млн человек в год.

Согласно прогнозам, к 2040 году этот показатель может достигнуть 85,9 млн пассажиров ежегодно.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных