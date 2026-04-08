Нижний Новгород вышел в лидеры по обновлению трамвайного парка Общество

Нижний Новгород занял первое место в России по темпам обновления трамвайного парка. Как пишет ИА "НТА-Приволжье", об этом стало известно в ходе 22-й ежегодной конференции Ассоциации "РАДОР", посвященной современным технологиям в дорожной отрасли.

Итоги развития транспортной инфраструктуры региона за 2025 год представил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

По его словам, Нижегородская область продолжает активно участвовать в федеральных программах. В 2025 году регион был задействован в 24 проектах и занял пятое место в стране по достижению целевых показателей.

Глеб Никитин подчеркнул, что дорожная инфраструктура играет ключевую роль в развитии региона. "Дорожная сеть — это не просто асфальто-разметка, а кровеносная система экономики, которая связывает территории, обеспечивает логистику и влияет на качество жизни и инвестиционную привлекательность", — отметил он.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" Нижний Новгород продемонстрировал наилучшие показатели по обновлению трамвайного парка в стране. В 2025 году было закуплено 69 новых трамваев, включая три вагона особо большого класса. С учетом предыдущих поставок общее количество уже достигло 150 из 170 запланированных единиц техники марки "МиНин".

Параллельно велась модернизация инфраструктуры. За прошлый год обновили около 34,5 км трамвайных путей, а суммарный объем выполненных работ достиг 105,5 км, что превышает две трети от намеченного плана.

Кроме того, в регионе активно обновляется автобусный парк. В 2025 году он увеличился на 245 единиц. Из них 147 автобусов закуплены по нацпроекту, еще 98 приобрели частные перевозчики при поддержке программы Минпромторга России.

Отдельно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остановился на развитии метрополитена. В настоящее время строительство ведется одновременно на двух линиях, где появятся три новые станции. Протяженность новых участков составит около 6,3 км.

По итогам 2025 года нижегородское метро перевезло более 36 млн пассажиров. Ожидается, что после ввода новых станций пассажиропоток вырастет примерно на 50% — дополнительно на 18,7 млн человек в год.

Согласно прогнозам, к 2040 году этот показатель может достигнуть 85,9 млн пассажиров ежегодно.