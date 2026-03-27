Строительство двух новых станций метро завершат к августу 2027 года

Станции метро на площадях Сенной и Свободы в Нижнем Новгороде планируют ввести в эксплуатацию к августу 2027 года, сообщили представители МКУ "ГУММиД".

Напомним, в декабре 2025 года по решению комиссии администрации Нижнего Новгорода, согласованному с правительством Нижегородской области и министерством строительства и ЖКХ РФ, были внесены изменения в муниципальный контракт и график выполнения работ.

Срок действия контракта продлили до 25 декабря 2027 года. При этом завершить строительно-монтажные работы подрядчик должен до 1 августа 2027 года.

Сейчас строительство продолжается на всех площадках новых станций метро в центральной части города.

Работы ведутся и в уже готовых тоннелях на участке от Сенной до площади Свободы. В правом тоннеле по направлению продления линии от станции "Парк культуры" выполнено жесткое основание для верхнего строения пути. Также специалисты приступили к подготовке монтажа инженерного оборудования.

Кроме того, в стартовом котловане метро на улице Горького выполнено уже 75% работ.

Ранее сообщалось, что на продление Автозаводской линии метро дополнительно выделят 12,4 млрд рублей.