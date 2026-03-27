70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

27 марта 2026 11:40 Общество
Строительство двух новых станций метро завершат к августу 2027 года

Фото: Кира Мишина

Станции метро на площадях Сенной и Свободы в Нижнем Новгороде планируют ввести в эксплуатацию к августу 2027 года, сообщили представители МКУ "ГУММиД".

Напомним, в декабре 2025 года по решению комиссии администрации Нижнего Новгорода, согласованному с правительством Нижегородской области и министерством строительства и ЖКХ РФ, были внесены изменения в муниципальный контракт и график выполнения работ.

Срок действия контракта продлили до 25 декабря 2027 года. При этом завершить строительно-монтажные работы подрядчик должен до 1 августа 2027 года.

Сейчас строительство продолжается на всех площадках новых станций метро в центральной части города.

Работы ведутся и в уже готовых тоннелях на участке от Сенной до площади Свободы. В правом тоннеле по направлению продления линии от станции "Парк культуры" выполнено жесткое основание для верхнего строения пути. Также специалисты приступили к подготовке монтажа инженерного оборудования.

Кроме того, в стартовом котловане метро на улице Горького выполнено уже 75% работ.

Ранее сообщалось, что на продление Автозаводской линии метро дополнительно выделят 12,4 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных