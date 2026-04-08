Чествование семейных трудовых династий состоялось в Нижегородской области

Чествование семейных трудовых династий состоялось на IV Форуме женского актива предприятий Нижегородской области. Организатором выступил Нижегородский совет женщин в рамках программы IV Межрегионального форума семейных предпринимателей Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Тема форума 2026 года - «Семейные династии: сила женского коллектива на предприятии».

Форум женских активов предприятий проходит ежегодно с 2023 года в целях организации взаимодействия и обмена опытом работы советов женщин крупных предприятий Нижегородской области, решения совместных вопросов по реализации нацпроекта «Семья» и Национальной стратегии действий в интересах женщин.

В мероприятиях приняли участие председатель Нижегородского совета женщин, регионального отделения Союз женщин России Ольга Краснова, президент Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, руководители женских активов предприятий и женсоветов округов Нижегородской области, семейные династии предприятий региона.

«Семейные трудовые династии – это показатель преданности однажды выбранной профессии, своему делу, которое когда-то стало стартовой площадкой для основателя династии, а в дальнейшем и для его детей, внуков и правнуков. Семейные династии - это самый яркий пример связи поколений, преемственности, взаимоуважения и поддержки», - отметила Ольга Краснова.

На форуме состоялось чествование семейных династий. В их числе - династия Курочкиных-Курицыных, представители которой работали и работают на Горьковской железной дороге (общий стаж всех членов династии - 1 185 лет); династия Плотниковых-Скорзовых-Волынских (общий стаж работы на Горьковском автозаводе – более 300 лет) и династии Дьяковых-Пряхиных-Подлипалиных-Брюхановых (общий стаж работы на заводе «Теплообменник» – 520 лет).

Также на форуме Ольга Краснова презентовала книгу Союза женщин России «Женское предпринимательство в России до 1917 года», куда вошли истории выдающихся нижегородских женщин: Марии Капитоновны Кашиной - нижегородской предпринимательницы, пароходовладелицы, прототипа героини пьесы Максима Горького «Васса Железнова»; сестер Любови и Анфисы Завьяловых – владелиц одной из известнейших в России фирм по производству ножей, ножниц, бритв в Ворсме и Надежды Петровны Ламановой — российского и советского модельера, стоявшей у истоков российской и советской моды XX века. Экземпляры книги Союза женщин России передали Государственному музею им. М. Горького и Совету женщин Павловского округа.

На Форуме женского актива предприятий были представлены лучшие практики по решению демографических задач, поддержке семьи, женщин, семейных династий на предприятиях Нижегородской области, а также подписано соглашение о сотрудничестве между региональной общественной организацией «Нижегородский совет женщин» и Торгово-промышленной палатой Нижегородской области.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».