Представлен мастер-план КРТ на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде представили мастер-план комплексного развития территории на месте бывшего кинотеатра "Россия" на проспекте Ленина. Документ опубликован на сайте регионального минграда.

Инвестором проекта выступает ООО "Каро-Фильм". Компании предстоит освоить участок площадью 1,74 га в течение четырех лет. Реализация запланирована в один этап.

После сноса здания кинотеатра здесь появится 25-этажный жилой дом. В нем предусмотрено 597 квартир общей площадью около 27,8 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 925 жителей. В проект также включены встроенные общественные помещения и подземный паркинг на 216 машиномест.

Кроме жилья, на территории планируется строительство крытого спортивного объекта с искусственным льдом для массового катания, хоккея, фигурного катания и конькобежного спорта. Площадь арены составит почти 3 900 квадратных метров.

Для спортивного комплекса предусмотрено 17 парковочных мест, еще 13 мест разместят для общественных помещений жилого дома на открытой стоянке.

Территория расположена на пересечении проспекта Ленина и бульвара Заречного в Ленинском районе. В пешей доступности находится станция метро "Заречная" — дорога до нее занимает около двух минут. Рядом проходят маршруты автобусов и трамвайная линия по улице Профинтерна. До Московского вокзала на общественном транспорте можно добраться примерно за 20 минут.

В документе отмечается, что в границах участка нет социальных учреждений, однако поблизости работают школы № 182, 185, 106 и 123, а также несколько детских садов и медицинских организаций. Потребность в 50 местах в детских садах планируется покрыть за счет строительства детского сада на 200 мест в рамках КРТ "Бульвар Заречный". Дополнительные 96 школьных мест обеспечат благодаря возведению корпуса школы № 182 на 1300 учеников в рамках того же проекта.

Напомним, кинотеатр "Россия" был построен в 1969 году и считался одним из крупнейших в стране — три зала могли одновременно принять более 1200 зрителей. В 2000 году здание отреставрировали, однако в 2021 году кинотеатр закрыли по решению собственника — ООО "Каро-Фильм".

Добавим, что договор о комплексном развитии территории был подписан в январе по инициативе правообладателя.

Ранее сообщалось, что минград утвердил облик первых новостроек по проекту КРТ у Молитовского моста.