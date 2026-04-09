Последние новости рубрики Экономика
09 апреля 2026 09:53
Представлен мастер-план КРТ на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
09 апреля 2026 07:00
Авто с пробегом подорожали до 1,31 млн ₽ в Нижегородской области
08 апреля 2026 18:12
Промпредприятия смогут компенсировать до 15 млн рублей за покупку отечественного оборудования
08 апреля 2026 16:25
550 нижегородских магазинов перестали торговать вейпами
08 апреля 2026 16:11
На конференции Data Fusion обсудили регулирование искусственного интеллекта 
08 апреля 2026 14:33
Почти 70% россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки
08 апреля 2026 14:20
Названа ориентировочная стоимость обслуживания Volga K50 и С50
08 апреля 2026 11:28
Число проверок бизнеса сократилось на 10% в Нижегородской области
08 апреля 2026 10:50
Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
08 апреля 2026 10:23
Нижегородская область поделилась практиками по улучшению инвестклимата с коллегами из 23-х регионов
09 апреля 2026 09:53 Экономика
Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде представили мастер-план комплексного развития территории на месте бывшего кинотеатра "Россия" на проспекте Ленина. Документ опубликован на сайте регионального минграда.

Инвестором проекта выступает ООО "Каро-Фильм". Компании предстоит освоить участок площадью 1,74 га в течение четырех лет. Реализация запланирована в один этап.

После сноса здания кинотеатра здесь появится 25-этажный жилой дом. В нем предусмотрено 597 квартир общей площадью около 27,8 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 925 жителей. В проект также включены встроенные общественные помещения и подземный паркинг на 216 машиномест.

Кроме жилья, на территории планируется строительство крытого спортивного объекта с искусственным льдом для массового катания, хоккея, фигурного катания и конькобежного спорта. Площадь арены составит почти 3 900 квадратных метров.

Для спортивного комплекса предусмотрено 17 парковочных мест, еще 13 мест разместят для общественных помещений жилого дома на открытой стоянке.

Территория расположена на пересечении проспекта Ленина и бульвара Заречного в Ленинском районе. В пешей доступности находится станция метро "Заречная" — дорога до нее занимает около двух минут. Рядом проходят маршруты автобусов и трамвайная линия по улице Профинтерна. До Московского вокзала на общественном транспорте можно добраться примерно за 20 минут.

В документе отмечается, что в границах участка нет социальных учреждений, однако поблизости работают школы № 182, 185, 106 и 123, а также несколько детских садов и медицинских организаций. Потребность в 50 местах в детских садах планируется покрыть за счет строительства детского сада на 200 мест в рамках КРТ "Бульвар Заречный". Дополнительные 96 школьных мест обеспечат благодаря возведению корпуса школы № 182 на 1300 учеников в рамках того же проекта.

Напомним, кинотеатр "Россия" был построен в 1969 году и считался одним из крупнейших в стране — три зала могли одновременно принять более 1200 зрителей. В 2000 году здание отреставрировали, однако в 2021 году кинотеатр закрыли по решению собственника — ООО "Каро-Фильм".  

Добавим, что договор о комплексном развитии территории был подписан в январе по инициативе правообладателя.

Ранее сообщалось, что минград утвердил облик первых новостроек по проекту КРТ у Молитовского моста. 

Новости по теме
07 апреля 2026 13:59
Утвержден план застройки у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
01 апреля 2026 14:57
Эксклюзив
Правительственный квартал на Сенной выставят на торги одним лотом
19 марта 2026 10:00
Мастер-план КРТ по ИТ-кварталу утвердили в Нижнем Новгороде
