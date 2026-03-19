Мастер-план КРТ по ИТ-кварталу утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области обнародовало мастер-план комплексного развития территории площадью 3,36 гектара в Нижегородском районе. Речь идет об участке в границах улиц Малая Ямская, Ильинская, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинский съезд.

Предельный срок реализации проекта КРТ составляет семь лет с момента заключения соответствующего договора.

В документации приведен перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории. Всего под снос предусмотрено 14 жилых домов, при этом два из них уже демонтированы — дом №11 на улице Малая Ямская и дом №9 на улице Большие Овраги.

Дом №9 на Больших Оврагах относится к ценным объектам градостроительной среды. Его планируется восстановить и приспособить под общественное использование.
К ценным объектам градостроительной среды также отнесены многоквартирные дома №11 (признан аварийным) и №13 на улице Большие Овраги.

Помимо этого, в перечень на снос включены жилые дома №15, 15А, 17А, 21 и 21А на улице Большие Овраги, дома №3А, 3Б и 5А на улице Малая Ямская, а также строящийся жилой дом №7 на улице Большие Овраги.

Отдельно указано, что решение по котельной на Малой Ямской и двум трансформаторным подстанциям на улицах Малая Ямская и Большие Овраги будет приниматься в соответствии с техническими условиями, которые выдадут правообладатели этих объектов.

Под демонтаж также запланированы нежилые здания, включая детский сад №19 на улице Малая Ямская и хозяйственные постройки при нем.

Неаварийные дома, попадающие в границы КРТ и подлежащие сносу, находятся в частной собственности. Предполагается, что инвестор будет решать вопросы компенсации с владельцами в индивидуальном порядке.

В границы проекта вошли три объекта культурного наследия: дом №5 на улице Большие Овраги (нежилое здание), дом №17 на улице Большие Овраги и аварийный дом №3 на улице Малая Ямская. Их планируется сохранить.

Общий объем строительства заявлен в размере 81 958,5 квадратного метра. Из них 76,5 тысячи займут коммерческие объекты.

Проект ориентирован на создание IT-квартала. Здесь планируют разместить офисы компаний из сферы информационных технологий, в том числе работающих с искусственным интеллектом, интернетом вещей и кибербезопасностью.

Кроме офисов, допускается строительство административных зданий, банков, заведений общепита, выставочных и конгрессных пространств, научно-исследовательских центров, магазинов и гостиницы вместимостью до 200 номеров. Также предусмотрено развитие улично-дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории.

Как отмечал губернатор Глеб Никитин, проект станет частью стратегии по созданию в регионе крупного центра притяжения для IT-специалистов и студентов со всей страны. В периметр будущего квартала войдут технопарк и научно-исследовательский комплекс компании ИКС-Холдинг. Ядром площадки станет строящийся IT-кампус "Неймарк".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде утвержден проект планировки микрорайона "Печерская Гряда".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

