Дом и ледовую арену построят вместо кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минград Нижегородской области

Подписаны два договора о комплексном развитии территорий в Нижнем Новгороде по инициативе правообладателей. Об этом сообщили в региональном минграде.

Один из проектов будет реализован на пересечении проспекта Ленина и бульвара Заречного в Ленинском районе. Здесь компания ООО "Каро-Фильм" построит жилой дом на 597 квартир и крытую ледовую арену площадью почти 3 900 кв. м. Спортивный объект после завершения работ передадут в собственность региона. Общий объём инвестиций в проект превысит 4,3 млрд рублей.

Отметим, что о возможном сносе кинотеатра стало известно летом 2024 года. В 2021 году кинотеатр был закрыт по решению собственника — ООО "Каро-Фильм". Впоследствии его приобрело ООО "Река", связанное с петербургским девелопером Veren Group. Новый владелец предложил построить на этом месте ледовую арену, и проект был направлен на рассмотрение в формате КРТ.

Второй договор касается участка площадью свыше 13 гектаров на улице Бурнаковской в Московском районе. Это первый в городе случай КРТ, охватывающий исключительно нежилую застройку. Девелопер ООО СЗ "Бурнаковка" возведёт новый жилой квартал с домами до 25 этажей и общей жилой площадью 113 тыс. кв. м.

Проект также включает строительство многоуровневой парковки, остановочной площадки для общественного транспорта и детского сада на 230 мест, который потом будет передан городу.

Особое внимание уделят благоустройству прибрежной зоны озера Бурнаковское и снижению санитарно-защитных зон от промышленных объектов. Реализация рассчитана на срок до 15 лет.

Добавим, что постановление о комплексном развитии этой территории было подписано в декабре 2025 года. Согласно мастер-плану, на участке в 13,27 га возведут 12 объектов, включая девять жилых домов, крытый паркинг, детский сад и диспетчерский пункт. Для реализации проекта предусмотрен снос двух складов и торгового рынка.

Глава минграда Дарья Шунаева подчеркнула, что оба проекта демонстрируют гибкость и эффективность механизма КРТ: один создаёт общественный центр с ледовой ареной, другой — превращает промзону в жилую среду с социальной и природной инфраструктурой. Также она отметила, что проект на Бурнаковской задаёт важный прецедент: впервые за счёт инвестора будут выполнены природоохранные мероприятия для улучшения городской экологии.

Ранее сообщалось о заключении договора о КРТ на улице Бориса Панина с компанией "Эколайф" (Ижевск).