Экономика

07 апреля 2026 13:59 Экономика
Утвержден план застройки у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Областной минград согласовал документацию по планировке территории в границах улицы Тургенева в Нижнем Новгороде. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Речь об участке площадью 1,11 га рядом с бывшим офисом Intel. Проект реализует ООО "СЗ "СТРИАР" в рамках договора о комплексном развитии территории.

На площадке планируется построить два многоквартирных дома высотой до 25 этажей с встроенными помещениями общественного назначения и подземными парковками, административно-офисное здание с подземной стоянкой, а также трансформаторную подстанцию.

Общая поэтажная площадь застройки составит 77,6 тысячи кв. м, из которых 92% придется на жилье. Проектом предусмотрено 427 машино-мест в подземных паркингах и 8 — на открытых стоянках. Площадь озеленения превысит 2,2 тыс. кв. м.

Развитие территории разделено на три очереди. В первую до августа 2030 года планируется построить один из жилых домов и трансформаторную подстанцию, а также выполнить благоустройство. Вторая очередь включает строительство второго жилого дома до февраля 2035 года и мероприятия по ремонту улицы Ковровской и переулка Бойновского. В рамках третьей очереди до августа 2035 года предполагается возведение административно-офисного здания.

Отмечается, что обеспечение будущей застройки социальными объектами предусмотрено за счет уже существующих и планируемых учреждений в нормативной доступности. В частности, речь идет о строительстве школы на 1000 мест по переулку Бойновскому и детского сада на 200 мест в границах улицы Тургенева и того же переулка. Эти объекты включены в городскую программу развития социальной инфраструктуры до 2030 года.

Ранее сообщалось, что минград утвердил облик первых домов по проекту КРТ  у Молитовского моста. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

