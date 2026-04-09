Нижегородская ветклиника попалась на продаже лекарств без лицензии

В Нижнем Новгороде зафиксировано нарушение при реализации лекарств для животных. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.
Проверка показала, что в ветеринарной клинике "От носа до хвоста" на улице Школьной осуществлялась продажа ветеринарных препаратов без необходимой лицензии.
По итогам выявленных нарушений 9 апреля индивидуальной предпринимательнице вынесли предостережение. Ей предписано устранить несоответствия в сроки, установленные законодательством.
В случае невыполнения требований клинике может грозить административный штраф.
