Нижегородская ветклиника попалась на продаже лекарств без лицензии Общество

В Нижнем Новгороде зафиксировано нарушение при реализации лекарств для животных. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Проверка показала, что в ветеринарной клинике "От носа до хвоста" на улице Школьной осуществлялась продажа ветеринарных препаратов без необходимой лицензии.

По итогам выявленных нарушений 9 апреля индивидуальной предпринимательнице вынесли предостережение. Ей предписано устранить несоответствия в сроки, установленные законодательством.

В случае невыполнения требований клинике может грозить административный штраф.