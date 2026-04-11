О полете в космос мечтают 40% жителей Нижнего Новгорода

40% опрошенных жителей Нижнего Новгорода хотели бы полететь в космос, еще 53% признались, что не готовы к такому путешествию. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения.

Мужчины мечтают о полете заметно чаще женщин — 50% против 31%. Также интерес к космосу выше у молодежи: среди горожан до 35 лет о полете мечтают 45%, тогда как среди тех, кому больше 45 лет, — 33%.

Зависимость прослеживается и от уровня дохода. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц отправиться на орбиту хотели бы 30% респондентов, а среди жителей с доходом от 150 тысяч — уже 48%. Выше интерес к космосу и у людей с высшим образованием — 44% против 36% среди выпускников колледжей.

Среди профессиональных групп чаще всего о космосе мечтают системные администраторы — 49%, программисты — 48% и инженерно-технические специалисты — 44%. Реже всего желание покинуть Землю выражают медицинские сестры — 15% и секретари — 18%.

