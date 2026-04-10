Два детсада закрыли на карантин по ОРВИ в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 года зарегистрировано около 13 тысяч случаев ОРВИ. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, текущий уровень заболеваемости сопоставим с показателями конца октября 2025 года.

В рамках мониторинга за циркуляцией вирусов за неделю обследовали примерно 12 тысяч человек. Доля вирусов гриппа в общей структуре составила 24,5%. Помимо гриппа, специалисты выявили риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп. Среди гриппозных вирусов преобладает вариант A(H3N2).

По состоянию на 9 апреля частичные ограничения введены в 3% образовательных учреждений региона — речь идет о детских садах и школах. Кроме того, полностью приостановлен воспитательный процесс в двух детских садах.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в образовательных организациях по-прежнему необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические меры. В их числе — дезинфекция по "вирусному" режиму, проведение "утреннего фильтра", использование бактерицидных облучателей и регулярное проветривание помещений.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных с норовирусом в Урене выросло.

Также напомним, что с начала сезона клещи покусали 28 человек в Нижегородской области.