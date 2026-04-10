Директор Навашинского завода стройматериалов скончался на 87-м году жизни

Фото:
8 апреля на 87-м году жизни скончался гендиректор АО "Навашинский завод стройматериалов" Александр Тюрин. Об этом сообщили представители администрации Навашинского округа в социальных сетях.
Александр Павлович родился 6 ноября 1939 года в деревне Горицы Мордовщиковского района Горьковской области — сейчас это территория Навашинского муниципального округа Нижегородской области.
С 1969 года он работал секретарем Навашинского райисполкома. В 1982 году возглавил Навашинский завод стройматериалов и оставался его бессменным руководителем на протяжении десятилетий.
Тюрин активно участвовал и в общественной жизни. Его депутатский стаж превышает 55 лет. Он избирался членом Горьковского обкома комсомола, депутатом областного и районного Советов народных депутатов. Был депутатом всех созывов Земского собрания Навашинского района, а с 2005 по 2010 год возглавлял его.
С 2015 по 2025 год Тюрин также был депутатом Совета депутатов городского округа Навашинский первого и второго созывов.
Добавим, что у Александра Павловича был ряд званий: Почетный гражданин Нижегородской области и Навашинского округа, Заслуженный строитель России, Заслуженный ветеран и Заслуженный предприниматель региона.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Павловича Тюрина.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+