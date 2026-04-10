Эксклюзив
Общество

Директор Навашинского завода стройматериалов скончался на 87-м году жизни

10 апреля 2026 14:41 Общество
Директор Навашинского завода стройматериалов скончался на 87-м году жизни

Фото: администрация Навашинского округа

8 апреля на 87-м году жизни скончался гендиректор АО "Навашинский завод стройматериалов" Александр Тюрин. Об этом сообщили представители администрации Навашинского округа в социальных сетях. 

Александр Павлович родился 6 ноября 1939 года в деревне Горицы Мордовщиковского района Горьковской области — сейчас это территория Навашинского муниципального округа Нижегородской области.

С 1969 года он работал секретарем Навашинского райисполкома. В 1982 году возглавил Навашинский завод стройматериалов и оставался его бессменным руководителем на протяжении десятилетий. 

Тюрин активно участвовал и в общественной жизни. Его депутатский стаж превышает 55 лет. Он избирался членом Горьковского обкома комсомола, депутатом областного и районного Советов народных депутатов. Был депутатом всех созывов Земского собрания Навашинского района, а с 2005 по 2010 год возглавлял его.

С 2015 по 2025 год Тюрин также был депутатом Совета депутатов городского округа Навашинский первого и второго созывов.

Добавим, что у Александра Павловича был ряд званий: Почетный гражданин Нижегородской области и Навашинского округа, Заслуженный строитель России, Заслуженный ветеран и Заслуженный предприниматель региона.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Павловича Тюрина.

Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни умер известный нижегородский литературовед Николай Фортунатов.

