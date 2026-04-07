Прощание с профессором НГАТУ Иваном Постновым пройдет 7 апреля

Доктор биологических наук, профессор НГАТУ Иван Постнов скончался на 89-м году жизни, сообщили в вузе.
Иван Евстафьевич — почетный работник высшего профессионального образования РФ, ученый и педагог, который почти 40 лет посвятил работе в агротехнологическом университете.
Он родился в селе Крутец Бутурлинского района Нижегородской области. В 1962 году окончил Горьковский государственный университет имени Н.И. Лобачевского. С 1962 по 1987 год работал в НИИ химии при вузе.
В 1987 году начал трудиться в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, которая сегодня носит название НГАТУ. С 1987 по 2009 год возглавлял кафедру "Защита растений", а затем руководил кафедрой "Водные биоресурсы и аквакультура".
Иван Евстафьевич является автором 14 изобретений, подтвержденных авторскими свидетельствами. Среди них — разработки в области биологических методов выявления токсичных катионов металлов, цианидов, пестицидов и других физиологически активных веществ. Эти решения применялись при биотестировании производственных сточных вод во ВНИИ ВОДГЕО, а также в различных научных и производственных организациях страны для оценки токсичности комбикормов.
Он опубликовал более 150 научных работ, включая три монографии.
В университете отметили, что в памяти коллег и студентов Иван Евстафьевич останется большим профессионалом и мудрым наставником.
Церемония прощания с Иваном Постновым пройдет в 11:00 7 апреля на Бугровском кладбище в зале №2.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Ивана Постнова.
