Отец Илона Маска назвал чепухой санкции против России Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Южноафриканский предприниматель, инженер, отец Илона Маска Эррол Маск высказался о санкциях, которые Запад вводит против России. Своим мнением он поделился, общаясь с журналистами в Нижнем Новгороде.

По мнению господина Маска, все санкции - "это абсолютная чепуха". В 2025 году он посетил Москву и заявил: "Это лучший город на Земле". И до сих про придерживается такого мнения.

"Считаю, что плохо про Россию говорят только из зависти. Да, санкции - это тоже зависть. Потому что западным странам есть чему здесь позавидовать", - отметил он.

По его словам, Россия - "невероятная страна с невероятными людьми, у которых много планов и возможностей". Поэтому, добавил Маск, санкции бессмысленны.