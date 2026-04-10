В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде превысила 47%

Строительная готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 47,82%. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В ведомстве отметили, что проект представили в рамках 22-й ежегодной конференции Ассоциации "РАДОР", которая прошла в Нижнем Новгороде.

Дублер включает вторую, третью и четвертую очереди строительства. Последняя должна связать Новинки и улицу Фучика в Автозаводском районе — для этого предусмотрено возведение моста через Оку. 

По данным на сегодня, вторая очередь первого этапа выполнена на 38,29%, второго этапа — на 60,95%. Готовность третьей очереди составляет 53,14%. По четвертой очереди уже разработана проектная документация и получены ключевые согласования, впереди — рассмотрение на правительственном уровне.

Напомним, проект  реализуется  по концессионному соглашению от 2 декабря 2023 года.  Протяженность новой магистрали составит более 12,3 км. Срок строительства рассчитан на 4,5 года. Общий объем инвестиций оценивается в 64,4 млрд рублей, а срок действия концессии составляет 30 лет и 9 месяцев.

Концессионер рассчитывает завершить вторую и третью очереди раньше намеченных сроков. Движение по третьей очереди планируют открыть до 30 сентября 2026 года, по второй — до 30 июня 2027 года. Реализация четвертой очереди с мостом через Оку начнется после привлечения федерального софинансирования.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила один их этапов второй очереди строительства - проект переустройства объектов магистрального транспорта газа ПАО "Газпром". 

Новости по теме
02 апреля 2026 16:46
Георгиевский съезд в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца июня
02 апреля 2026 07:00
Экспертиза одобрила подготовку строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
