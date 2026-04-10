Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде превысила 47% Экономика

Строительная готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 47,82%. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В ведомстве отметили, что проект представили в рамках 22-й ежегодной конференции Ассоциации "РАДОР", которая прошла в Нижнем Новгороде.

Дублер включает вторую, третью и четвертую очереди строительства. Последняя должна связать Новинки и улицу Фучика в Автозаводском районе — для этого предусмотрено возведение моста через Оку.

По данным на сегодня, вторая очередь первого этапа выполнена на 38,29%, второго этапа — на 60,95%. Готовность третьей очереди составляет 53,14%. По четвертой очереди уже разработана проектная документация и получены ключевые согласования, впереди — рассмотрение на правительственном уровне.

Напомним, проект реализуется по концессионному соглашению от 2 декабря 2023 года. Протяженность новой магистрали составит более 12,3 км. Срок строительства рассчитан на 4,5 года. Общий объем инвестиций оценивается в 64,4 млрд рублей, а срок действия концессии составляет 30 лет и 9 месяцев.



Концессионер рассчитывает завершить вторую и третью очереди раньше намеченных сроков. Движение по третьей очереди планируют открыть до 30 сентября 2026 года, по второй — до 30 июня 2027 года. Реализация четвертой очереди с мостом через Оку начнется после привлечения федерального софинансирования.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила один их этапов второй очереди строительства - проект переустройства объектов магистрального транспорта газа ПАО "Газпром".