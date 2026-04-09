Можно ли требовать долю в родительской квартире
Общество

Перспективы развития дорожного хозяйства обсудили в Нижнем Новгороде

09 апреля 2026 14:17 Общество
Перспективы развития дорожного хозяйства обсудили в Нижнем Новгороде

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

8 апреля в рамках рабочей поездки руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова в Нижегородскую область состоялось расширенное выездное заседание Общественного совета при Росавтодоре на тему «Национальный проект «Инфраструктура для жизни» – перспективы развития дорожного хозяйства». Участники рассмотрели результаты дорожной деятельности в 2025 году, так и планы работ на 2026-й.

Мероприятие прошло под председательством генерального директора Российской Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игоря Старыгина. Модератор подчеркнул, что Общественный совет неизменно служит эффективной площадкой для диалога между государством, наукой и бизнесом и отдельно поблагодарил принимающую сторону в лице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию встречи.

Заместитель Министра транспорта РФ Игорь Костюченко в режиме видеоконференцсвязи присоединился к выездному заседанию и коротко рассказал об отраслевых итогах минувшего года.

«Результаты 2025 года подтверждают эффективность нашей совместной работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: доля федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии составила 74,2 процента, региональных – 56,3 процента, дорожной сети крупнейших городских агломераций – 85 процентов, опорной сети – 74,9 процента. Также в 2025 году накопительным итогом завершено строительство 19 автомобильных обходов населенных пунктов на дорогах федерального и регионального значения. Всего построено, реконструировано, отремонтировано, в том числе капитально, 28,4 тысячи километров дорог, из них 5,6 тысячи километров на федеральных трассах и 22,8 тысячи километров на региональных», - сказал он.

Игорь Костюченко добавил, что на 2026 год перед дорожниками стоят новые, не менее амбициозные задачи. Так, в рамках национального проекта необходимо довести 74,6% федеральных дорог до нормативного состояния, а также построить, реконструировать и отремонтировать, в том числе капитально, 26,6 тыс. км дорог (из них 6,1 тыс. км федеральных и 20,5 тыс. км региональных).

Роман Новиков в своем приветственном слове выразил благодарность Общественному совету за поддержку итогового доклада Росавтодора за 2025 год и проекта Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач ведомства на 2026-й.

Руководитель Росавтодора подчеркнул, что Правительство РФ, Министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство уделяют большое внимание развитию дорожной сети в субъектах страны. Именно поэтому крайне важной частью работы Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве являются подобные выездные собрания.

Отдельно спикер остановился на дорожной деятельности в регионе.

«В прошлом году в Нижегородскую область была направлена федеральная поддержка в общем размере 8,3 миллиарда рублей. Все средства пошли на реализацию целевых отраслевых показателей, которые, что крайне важно, были полностью выполнены. С удовлетворением отмечу, что в регионе достигнуто заметное снижение аварийности и смертности на дорогах. Значительный вклад в этот результат сделали дорожники Нижегородской области и проектная команда губернатора Глеба Сергеевича Никитина, который лично возглавляет региональную комиссию по безопасности дорожного движения. Очень рассчитываем на хорошие показатели и в будущем. Необходимые ресурсы и общий уровень взаимодействия у нас для этого есть», – прокомментировал Роман Новиков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также обратился к членам Общественного совета с приветственным словом.

«Мы гордимся тем, что Нижегородская область стала площадкой для такой встречи профессионалов со всей страны. Это знак доверия и признания вклада нашего региона в развитие отечественной дорожной отрасли. Нам вместе предстоит выявить лучшие практики и выработать единые подходы к управлению автодорогами. Дорожная сеть – это не просто асфальт и разметка. Это кровеносная система экономики. От её состояния напрямую зависят качество жизни людей, инвестиционная привлекательность территорий. Например, запуск путепровода через железную дорогу у посёлка Выездное в Арзамасском округе на реконструированном участке дороги Владимир – Муром – Арзамас позволил ликвидировать проблему заторов, которые в часы пик достигали километра. Ещё один крупный проект – строительство дублёра проспекта Гагарина. Текущая техническая готовность 2-й и 3-й очередей составляет уже 47 процентов», - сказал Глеб Никитин.

Продолжила дискуссию председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Галина Дзюба. Она назвала Общественный совет Федерального дорожного агентства одним из лучших в стране, особо подчеркнув важность организации таких заседаний в регионах.

«Наша задача, задача общественников, состоит в том, чтобы обеспечить прозрачный независимый общественный контроль, учесть все реально реализуемые запросы населения на всех этапах: от проектирования и проектной документации, конкурсных процедур  до сдачи этих объектов и дальнейшей их эксплуатации. Сегодня особое значение имеет выстраивание эффективного взаимодействия федеральных общественных советов при федеральном органе власти с региональными общественными палатами, с общественными советами при региональных министерствах и ведомствах. Такая вертикаль общественного участия как раз позволяет нам оперативно транслировать лучшие федеральные практики на местах, а региональные инициативы масштабировать на всю страну», - сказала Галина Дзюба.

О нормотворческих мероприятиях 2025 года и планах на 2026-й участникам Общественного совета рассказал в режиме видеоконференцсвязи директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Александр Соколовский. Так, в ушедшем году принят федеральный закон, разрешающий размещение антенно-мачтовых сооружений в полосах отвода дорог, внесены изменения, переводящие результаты диагностики дорог в электронный формат с публикацией в системе контроля дорожных фондов для большей прозрачности. Введена обязательная проверка иностранных перевозчиков на неоплаченные штрафы при выезде из РФ.

 Говоря о приоритетных направлениях работы на текущий год, Александр Соколовский отметил, в частности, необходимость формирования федеральной государственной информационной системы ведения учета задолженностей в области автомобильного транспорта.

Отдельно участники обсудили научно-технологическое развитие отрасли. С докладом о достижениях в этом направлении выступил заместитель начальника управления научно-технических исследований и информационных технологий Федерального дорожного агентства Георгий Гончаров. Спикер привел основные примеры последних достижений в научной деятельности.

Совместно с РАН и отечественными производителями отработана технология мониторинга состояния дорог в криолитозоне: создано семь высокотехнологичных постов, данные которых лягут в основу будущих нормативных документов. Также впервые в мире проведено ранжирование участков трассы Р-297 «Амур» по опасности мерзлотных процессов с помощью спутниковых снимков – это новый вид инженерных изысканий.

В числе приоритетных направлений дальнейшей работы ведомства были упомянуты создание новых материалов с повышенными эксплуатационными свойствами, развитие высокоавтоматизированной и роботизированной дорожной техники, а также совершенствование интеллектуальных систем управления дорожным хозяйством (в том числе технологий для «умных» дорог).

Отдельно в ходе заседания затронули вопросы кадровой работы. Было принято решение и дальше расширять целевую подготовку, развивать молодежные инженерные команды, систему наставничества, формировать новые компетенции и профессиональные стандарты, связанные с работой высокоавтоматизированной техники. Именно создание новых компетенций позволит в ближайшем будущем ответить на технологические вызовы времени.

