Госэкспертиза отклонила этап строительства дублера проспекта Гагарина

Госэкспертиза отклонила проект переустройства объектов магистрального транспорта газа ПАО "Газпром", предусмотренный в рамках строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Речь идет о третьем этапе второй очереди проекта. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Отрицательное заключение выдало ФАУ "Главное управление государственной экспертизы". Проект предусматривает переустройство газовой инфраструктуры на участках параллельного следования и пересечения с проектируемой автодорогой в Кстовском районе.
Застройщиком выступает ГКУ Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог". Проектную документацию подготовило ООО "МОСТ".
Между тем строительство дублера продолжается в рамках второй и третьей очередей. Ранее сообщалось, что завершено возведение путепровода в составе развязки с трассой Р-158. Также ведется строительство моста через ручей и еще одного путепровода. Параллельно подрядчик выполняет переустройство инженерных коммуникаций.
Общая строительная готовность превышает 45%.
Напомним, проект реализуется по концессионному соглашению, подписанному в декабре 2023 года. Протяженность новой магистрали составит более 12,3 км, строительство разделено на четыре очереди. Объем инвестиций оценивается в 64,4 млрд рублей, срок действия концессии — 30 лет и 9 месяцев, из которых 4,5 года отведено на строительство.
Концессионер намерен завершить вторую и третью очереди раньше первоначального срока. Открытие движения по третьей очереди планируется до 30 сентября 2026 года, по второй — до 30 июня 2027 года.
Четвертая очередь, предусматривающая возведение моста через Оку, будет реализована после привлечения федерального софинансирования. Заявки на межбюджетные трансферты уже одобрены на заочном заседании профильной комиссии, проект включен в перечень приоритетных.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила подготовительный этап строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода.
