Можно ли требовать долю в родительской квартире
Маршруты автобусов изменят в Нижнем Новгороде из‑за Крестного хода 11-12 апреля

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменят 11 и 12 апреля в связи с проведением Крестного хода (0+). Об этом сообщили в администрации города. 

Изменения затронут ряд автобусных маршрутов и будут действовать на время ограничений.

Автобусы №№ 3, 13, 19, 45, 61, 70, 71, 90, 92, 95, 130 и 242 в направлении нагорной части поедут по метромосту, Одесской и Горького, через площадь Горького, далее по Ошарской, Академика Блохиной и Варварской. В сторону заречной части — по Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, через площадь Горького, затем по Одесской и метромосту.

Маршрут № 5 будет следовать от Деловой до Черниговской улицы.

Автобус № 7 направят к площади Революции по улицам Бетанкура, Мурашкинской и Совнаркомовской, а в сторону улицы Карла Маркса — по Романова, Должанской, Мурашкинской и Бетанкура.

Маршрут № 18 в нагорную часть пройдет по Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, метромосту, Одесской, Горького, Ильинской, Маслякова и площади Горького. В обратном направлении — через площадь Горького, улицы Горького, Ильинскую, Малую Покровскую, Малую Ямскую, затем по Одесской, метромосту и далее по Романова, Должанской, Мурашкинской и Бетанкура.

Автобусы №№ 22, 26, 41, 43, 78 и 94 будут следовать в нагорную часть по метромосту, Одесской, Горького, Ильинской, Маслякова и площади Горького, обратно — по аналогичному маршруту через Малую Покровскую и Малую Ямскую.

Маршрут № 24 изменят с проездом через Бетанкура, Мурашкинскую, Совнаркомовскую, метромост и центральные улицы до Варварской. Автобус № 74 проследует в нагорную часть по Мурашкинской и Совнаркомовской с выездом на метромост и далее через центр города, в обратную сторону — через Варварскую, Октябрьскую и метромост.

На всех изменtнных маршрутах сохранят посадку и высадку пассажиров на действующих остановках по пути следования. Разворот автобуса № 31 на площади Минина и Пожарского организуют вокруг большого сквера. Маршрут № 87 сократят до улицы Марата, № 91 — до площади Минина и Пожарского.

Ранее сообщалось, что в городе введут временные ограничения движения транспорта из-за Крестного хода (0+) 11-12 апреля. 

Крестный ход пройдет от Архангельского собора в кремле и завершится у собора Невского на Стрелке. Затем митрополит Георгий освятит гигантский кулич и царь-пасху. Все желающие смогут угоститься.

