Общество

Шесть тысяч освященных куличей отправят нижегородцам в зону СВО

09 апреля 2026 17:43 Общество
Фото: Александр Чурбанов

В Нижнем Новгороде освятили пасхальные куличи, которые направят военнослужащим Нижегородского гарнизона в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Чин освящения состоялся 9 апреля, в Великий четверг, после Божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе. Его совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов) на территории храма.

В мероприятии приняли участие представители духовенства епархии, в том числе секретарь епархиального управления иерей Александр Тенькаев, ключарь собора иерей Артем Мужиченков, а также руководитель отдела по взаимодействию с ВС РФ протоиерей Александр Малафеев.

К Пасхе в зону СВО планируется отправить 6000 куличей, изготовленных на Сормовском хлебозаводе. Вместе с ними военнослужащим передадут письма и рисунки воспитанников православных гимназий со словами поддержки, пожеланиями здоровья и поздравлениями с праздником Светлого Христова Воскресения.

Перед освящением митрополит Георгий обратился к собравшимся. Он отметил, что куличи и пасхальные поздравления направляются "от всей Нижегородской земли", добавив, что жители региона переживают за военнослужащих, молятся за них и ждут их возвращения. 

В епархии напомнили, что подобная акция проводится не впервые: первая отправка пасхальных куличей участникам СВО состоялась в 2024 году также в Великий четверг.

Ранее сообщалось, что в этом году для нижегородцев приготовят царь-пасху весом 780 кг и гигантский кулич.

