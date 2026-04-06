70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2026 14:07
Екатерина Мизулина сообщила о каналах с угрозами кстовским школам
06 апреля 2026 14:03
"Теплосети" приступили к капремонту теплотрасс без ограничения теплоснабжения
06 апреля 2026 14:00
Троллейбусы №10 изменили маршрут в Нижнем Новгороде из-за подтопления
06 апреля 2026 13:45
Автобусный маршрут №401 "Дзержинск - Нижний Новгород" изменится с 13 апреля
06 апреля 2026 13:30
Нижегородцам рассказали, где купить фермерские продукты к Пасхе
06 апреля 2026 12:57
Доброволец: "Завершил все важные дела на гражданке и решил стать участником СВО"
06 апреля 2026 12:00
Мелодии, посвященные Дню космонавтики, звучат вместо звонков в нижегородских школах в апреле
06 апреля 2026 11:07
Эксклюзив
Лопнувшую трубу с горячей водой на улице Ковалихинской заменили
06 апреля 2026 10:40
Бастрыкин затребовал доклад по делу о разбитой дороге в Павлове
06 апреля 2026 10:18
В Нижнем Новгороде пересмотрят отказы в выплате единого пособия: что изменится
Общество

06 апреля 2026 13:30 Общество
Нижегородцам рассказали, где купить фермерские продукты к Пасхе

Фото: Кира Мишина

Пасхальная ярмарка (0+) пройдет 10 и 11 апреля в Нижнем Новгороде. Торговые ряды разместятся перед зданием районной администрации на площади Советской.

В мероприятии примут участие более 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также фермерские и личные подсобные хозяйства и организации нижегородского Облпотребсоюза.

Посетителям предложат широкий выбор продукции местных производителей. В ассортименте — куличи, яйца, мясная, молочная и рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также товары народных художественных промыслов.

Глава регионального минсельхоза Николай Денисов отметил, что ярмарка уже стала традиционной и позволяет представить продукцию региональных производителей. 

"Покупка напрямую у производителей помогает развитию малого бизнеса в нашем регионе", — подчеркнул он.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00.

Организаторами выступают региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, а также АНО "Центр поддержки предпринимательства" Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Пасхальный крестный ход (0+). После него у собора Александра Невского состоится освещение царь-пасхи и гигантского кулича.

Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
