Нижегородцам рассказали, где купить фермерские продукты к Пасхе

Пасхальная ярмарка (0+) пройдет 10 и 11 апреля в Нижнем Новгороде. Торговые ряды разместятся перед зданием районной администрации на площади Советской.
В мероприятии примут участие более 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также фермерские и личные подсобные хозяйства и организации нижегородского Облпотребсоюза.
Посетителям предложат широкий выбор продукции местных производителей. В ассортименте — куличи, яйца, мясная, молочная и рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также товары народных художественных промыслов.
Глава регионального минсельхоза Николай Денисов отметил, что ярмарка уже стала традиционной и позволяет представить продукцию региональных производителей.
"Покупка напрямую у производителей помогает развитию малого бизнеса в нашем регионе", — подчеркнул он.
Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00.
Организаторами выступают региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, а также АНО "Центр поддержки предпринимательства" Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что 12 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Пасхальный крестный ход (0+). После него у собора Александра Невского состоится освещение царь-пасхи и гигантского кулича.
