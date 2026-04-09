Ряд улиц Нижнего Новгорода перекроют из-за Крестного хода 11-12 апреля

Движение транспорта временно ограничат в центре Нижнего Новгорода из-за Крестного хода (0+) 11-12 апреля, сообщили в городском дептрансе.
С 20:00 11 апреля до 20:00 12 апреля приостановят движение:
- по улице Стрелка — на участке от Самаркандской до Совнаркомовской;
- по улице Совнаркомовской — от парковки у дома №1б до Волжской набережной;
- по Волжской набережной — от Совнаркомовской до улицы Бетанкура;
- по местному проезду улицы Самаркандской — от дома №4 по улице Стрелка до дома №1 по Совнаркомовской;
- по местным проездам от улицы Стрелка до улицы Совнаркомовской.
Кроме того, 12 апреля с 9:00 до 20:00 движение прекратят на следующих участках:
- площадь Минина и Пожарского — от Варварской до Зеленского съезда;
- Похвалинский съезд — от Малой Покровской улицы до Благовещенской площади;
- Благовещенская площадь;
- улица Рождественская — от площади Народного единства до Благовещенской площади;
- площадь Народного единства;
- Зеленский съезд;
- улица Широкая;
- Канавинский мост;
- улица Советская — от улицы Ивана Романова в сторону площади Ленина и от площади Ленина до Самаркандской в обоих направлениях;
- улица Керченская — от улицы Должанской до дома №5 по улице Совнаркомовской;
- улица Самаркандская — от улицы Бетанкура до дома №1 по Самаркандской в направлении улицы Стрелки.
Ранее сообщалось, что Крестный ход стартует от Архангельского собора в кремле и завершится у собора Невского на Стрелке. Затем митрополит Георгий освятит гигантский кулич и царь-пасху. Все желающие смогут угоститься.
