Спрос на поваров и мастеров рукоделия вырос перед Пасхой в Нижегородской области Общество

Нижегородцы перед Пасхой активнее искали специалистов для подготовки к празднику. К такому выводу пришли аналитики Авито Услуг, изучив мартовский спрос на сервисы, связанные с организацией мероприятий и досугом.

Особенно заметно вырос интерес к праздничному столу. Число запросов на услуги поваров на дому увеличилось на 72% по сравнению с мартом прошлого года. Чаще всего специалистов привлекают для приготовления куличей, творожной пасхи и покраски яиц.

Продолжает набирать популярность и бенто-кулич — порционная версия традиционной выпечки. Спрос на его приготовление вырос на 14%. Такой формат удобен для походов в гости и обмена угощениями: мини-куличи эстетично выглядят, не требуют нарезки и позволяют выбрать разные варианты на вкус гостей.

Перед праздником нижегородцы также чаще обращались к мастерам рукоделия — интерес к их услугам вырос на 41%. К Пасхе специалисты изготавливают вышитые полотенца и салфетки, декоративные яйца и панно с православной символикой, создавая в доме особую атмосферу.

Более востребованным стало и оформление пространства. Спрос на декорирование объёмными буквами и цифрами увеличился на 70%, на оформление столов — на 25%.

Кроме того, на 32% вырос интерес к обучающим мастер-классам, где можно освоить роспись яиц или выпечку куличей, чтобы затем порадовать близких самостоятельно.

Традиционно перед Пасхой жители региона уделяют внимание уборке, нередко совмещая ее с весенней генеральной. В результате спрос на клининговые услуги в целом вырос более чем в четыре раза, а на поддерживающую уборку — более чем вдвое.

Напомним, что 12 апреля в Нижнем Новгороде состоится Пасхальный крестный ход (0+). После него жители и гости столицы Приволжья смогут отведать царь-пасху весом 780 кг и гигантский кулич.