Продлевать работу автобусов на Пасху в Нижнем Новгороде не будут Общество

В Нижнем Новгороде не будут продлевать график работы общественного транспорта на Пасху. Об этом "Комсомольской правде – Нижний Новгород" сообщили в ЦРТС.

Несмотря на то что в ночь на 12 апреля праздничные богослужения состоятся в 92 храмах города и их посетят многие верующие, специальные рейсы запускать не будут.

Также не предусмотрен дополнительный транспорт до городских кладбищ — ни на Пасху, ни на Радоницу, которая в этом году приходится на 21 апреля.

Добавим, что 11 и 12 апреля в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта из‑за проведения Крестного хода (0+). В эти дни часть автобусов изменит маршрут.

Напомним, Крестный ход пройдет от Архангельского собора в кремле и завершится у собора Невского на Стрелке.