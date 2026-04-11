Продлевать работу автобусов на Пасху в Нижнем Новгороде не будут

В Нижнем Новгороде не будут продлевать график работы общественного транспорта на Пасху. Об этом "Комсомольской правде – Нижний Новгород" сообщили в ЦРТС.
Несмотря на то что в ночь на 12 апреля праздничные богослужения состоятся в 92 храмах города и их посетят многие верующие, специальные рейсы запускать не будут.
Также не предусмотрен дополнительный транспорт до городских кладбищ — ни на Пасху, ни на Радоницу, которая в этом году приходится на 21 апреля.
Добавим, что 11 и 12 апреля в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта из‑за проведения Крестного хода (0+). В эти дни часть автобусов изменит маршрут.
Напомним, Крестный ход пройдет от Архангельского собора в кремле и завершится у собора Невского на Стрелке.
