11 апреля 2026 12:57
Продлевать работу автобусов на Пасху в Нижнем Новгороде не будут
11 апреля 2026 12:20
Нижегородцев предупредили о приостановке продажи смеси "Иннованта"
11 апреля 2026 11:01
Маршруты автобусов изменят в Нижнем Новгороде из‑за Крестного хода 11-12 апреля
11 апреля 2026 09:40
Паводок затопил участки, дома и дороги в 27 округах Нижегородской области  
11 апреля 2026 09:00
Врач Кондрахин рассказал, как переработки влияют на здоровье
11 апреля 2026 08:03
О полете в космос мечтают 40% жителей Нижнего Новгорода
11 апреля 2026 07:12
10 почтовых отделений модернизируют в Нижегородской области
10 апреля 2026 19:43
СК начал проверку после затопления СНТ "Колос" на Бору
10 апреля 2026 19:25
Полуфабрикаты из будущего выявили в Нижегородской области
10 апреля 2026 18:01
Отец Илона Маска призвал сосредоточиться на Луне вместо Марса
Общество

Продлевать работу автобусов на Пасху в Нижнем Новгороде не будут

11 апреля 2026 12:57 Общество
Продлевать работу автобусов на Пасху в Нижнем Новгороде не будут

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде не будут продлевать график работы общественного транспорта на Пасху. Об этом "Комсомольской правде – Нижний Новгород" сообщили в ЦРТС.

Несмотря на то что в ночь на 12 апреля праздничные богослужения состоятся в 92 храмах города и их посетят многие верующие, специальные рейсы запускать не будут.  

Также не предусмотрен дополнительный транспорт до городских кладбищ — ни на Пасху, ни на Радоницу, которая в этом году приходится на 21 апреля.

Добавим, что 11 и 12 апреля в Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта из‑за проведения Крестного хода (0+). В эти дни часть автобусов изменит маршрут.

Напомним, Крестный ход пройдет от Архангельского собора в кремле и завершится у собора Невского на Стрелке. 

Новости по теме
07 апреля 2026 19:30
Минтранс объяснил, почему в нижегородских автобусах отменяют наличку
07 апреля 2026 12:13
Эксклюзив
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Пасху
05 апреля 2026 16:32
Царь-пасху весом 780 кг и кулич-гигант приготовят для нижегородцев
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
