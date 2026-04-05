Крестный ход на Пасху 2026: где и когда пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижний Новгород 12 апреля состоится Пасхальный крестный ход (0+). Начало шествия запланировано на 15:00 у Архангельского собора, расположенного на территории кремля. Информация об этом опубликована на сайте Нижегородской митрополии.



Маршрут крестного хода пройдет через ключевые точки города: от кремля участники направятся по Зеленскому съезду, затем проследуют через площадь Народного единства, улицу Рождественскую, пересекут Канавинский мост и завершат путь у собора в честь Александра Невского.



На всем протяжении шествия верующих будут сопровождать колокольный звон и пасхальные песнопения.



Финальной точкой станет собор Невского на Стрелке, где митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Угоститься ими смогут все желающие.

Напомним, что в 2025 году Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев.