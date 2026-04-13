Дмитрий Филипенко: "Партия передала куличи пенсионерам, отрезанным от большого мира из-за паводка" Общество

В Светлое Христово Воскресение активисты Нижегородского регионального отделения и местных отделений партии «Единая Россия» и Молодой Гвардии организовали ряд адресных поздравлений для жителей Нижегородской области, оказавшихся в сложной ситуации, а также для военнослужащих, ветеранов и родных бойцов специальной военной операции.

Из-за подтопления низководного моста через реку Линда в районе деревни Остреево на Бору оказались полностью отрезанными три населённых пункта. Активисты «Единой России» на моторной лодке доставили пасхальные куличи и продуктовые наборы, чтобы поддержать жителей в праздник.

Руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко подчеркнул важность такой заботы:

«Партия передала куличи пенсионерам, отрезанным от большого мира из-за паводка. В светлый праздник Пасхи активисты “Единой России” выехали в муниципальный округ Бор, чтобы поздравить жителей деревень, лишённых доступа к дорогам и магазинам, вручить им угощения и подарить атмосферу праздника, которая обязательно должна прийти в каждый дом. Для нас важно, чтобы никто не остался без внимания и поддержки, особенно в такой великий день».

Талые воды ежегодно отрезают деревни от внешнего сообщения. В сезон паводка местная администрация уделяет населенным пунктам особое внимание.

«Каждый год у нас отрезаются три деревни: Доемки, Быково и Тюлени. В двух из них зарегистрировано 20 человек, но постоянно проживают только восемь. Мы их регулярно обеспечиваем продуктами, лекарствами, при необходимости вызываем скорую. В этом году, в светлый праздник Пасхи, постарались уделить особое внимание каждому жителю, чтобы никто не остался без поддержки и внимания», — рассказал начальник Линдовского территориального отдела администрации Борского округа Нижегородской области Павел Куликов.

«Важно, что нас, стариков, не забывают. В наших деревнях проживает немного человек, и такое внимание особенно ценно и приятно», — поблагодарила местная жительница Альбина Геннадьевна.

Параллельно активисты «Единой России» и молодогвардейцы провели пасхальную акцию в поддержку бойцов СВО. Совместно со студентами Нижегородского института пищевых технологий и дизайна активисты испекли куличи и передали их в военный госпиталь.

«В канун праздника Светлой Пасхи активисты “Молодой гвардии” решили поддержать бойцов СВО, которые проходят курс лечения и реабилитации в Нижегородском военном госпитале. Студенты как могут приближают Победу, поддерживают военных, дарят свое тепло защитникам Отечества», — прокомментировал лидер нижегородских молодогвардейцев Роман Зыков.

Активисты Канавинского местного отделения Молодой Гвардии Единой России навестили в праздник маму героя специальной военной операции и поздравили с Пасхой ветерана Великой Отечественной войны Исаака Захаровича Ясиновского.

«Для меня очень ценно, что молодое поколение ценит и уважительно относится к истории, к подвигам героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Нам, ветеранам, приятно чувствовать внимание и заботу со стороны подрастающего поколения, особенно в такие светлые праздники», — поделился ветеран.

Проведение подобных мероприятий — важная часть работы «Единой России» и Молодой Гвардии, направленная на развитие гражданской ответственности, укрепление традиционных ценностей и реальную помощь тем, кто в ней нуждается.

«Светлая Пасха — это время надежды и благодарности. Навещая матерей героев и ветеранов, мы подтверждаем, что их подвиги не забыты. Эти встречи показывают, как важно быть рядом, поддерживать и помнить тех, кто сделал возможным наше спокойное настоящее», — сказала активистка МГЕР Айгуль Гулуева.

Акция охватила практически все муниципалитеты Нижегородской области. Пасхальные куличи и тёплые поздравления от «Единой России» и Молодой Гвардии получили одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также ветераны специальной военной операции и члены их семей. Праздник пришёл в каждый дом, где особенно ждали внимания и заботы.

Мероприятия, направленные на адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, реализуются в рамках Народной программы партии «Единая Россия», которая формируется с учётом предложений граждан.

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"