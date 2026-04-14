Более 20 тысяч нижегородцев выйдут на субботник 18 апреля Общество

Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальных сетях. Уборка охватит все районы города, включая Кстовский.

По словам мэра, установившаяся теплая погода и отсутствие снега позволяют приступить к масштабному наведению порядка. Субботник пройдет на 47 общественных пространствах "большого Нижнего", в семи парках и зонах отдыха, а также на территориях предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта и во дворах.

Ожидается, что в акции примут участие более 20 тысяч человек. Мэр Юрий Шалабаев отметил, что сам также планирует присоединиться к уборке.

"Все желающие могут обратиться в районы, ДУКи или к руководителям предприятий за инвентарем. Ждем всех, кто любит свой город и хочет сделать его лучше!" — подчеркнул глава города.

Напомним, что в приволжской столице продолжается месячник по благоустройству, стартовавший 5 апреля. За это время, по словам Юрия Шалабаева, к работам уже присоединились почти 15,5 тысячи человек. Вывезено свыше 9 тысяч кубометров мусора, ликвидировано девять свалок, очищено около 9,2 млн квадратных метров газонов. Кроме того, отремонтированы 23 детские и спортивные площадки, выполнен ямочный ремонт почти на 2 тысячах кв. метров дорог.