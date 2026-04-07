Живое украшение города: на улицах Нижнего высадят 21 тыс. кв. м цветников Общество

Фото: соцсети Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде высадят более 21 тысячи квадратных метров цветников в 2026 году, сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальных сетях.

По словам градоначальника, подрядчики будут закупать растения, адаптированные к условиям крупного города и устойчивые к влиянию городской среды. Улицы украсят петунии, бегонии, агератумы, амарантумы, тагетесы и колеусы. Также в городе зацветут тюльпаны, высаженные еще в прошлом году, и другие виды растений, хорошо приживающиеся в промышленном мегаполисе.

По словам Шалабаева, также в планах расширить контейнерное озеленение. На улицах Советской и Кожевенной к уже высаженным кустарникам добавят однолетние растения.

Подрядные организации для оформления цветников уже выбраны. Закупка посадочного материала в специализированных питомниках начнется в ближайшее время.

"Первые цветочные композиции появятся к нашему великому празднику – Дню Победы", – добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, что 5 апреля в столице Приволжья стартовал месячник по благоустройству. Предполагается, что участие в нем примут 120 тысяч человек.