Живое украшение города: на улицах Нижнего высадят 21 тыс. кв. м цветников

Фото:
В Нижнем Новгороде высадят более 21 тысячи квадратных метров цветников в 2026 году, сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальных сетях.
По словам градоначальника, подрядчики будут закупать растения, адаптированные к условиям крупного города и устойчивые к влиянию городской среды. Улицы украсят петунии, бегонии, агератумы, амарантумы, тагетесы и колеусы. Также в городе зацветут тюльпаны, высаженные еще в прошлом году, и другие виды растений, хорошо приживающиеся в промышленном мегаполисе.
По словам Шалабаева, также в планах расширить контейнерное озеленение. На улицах Советской и Кожевенной к уже высаженным кустарникам добавят однолетние растения.
Подрядные организации для оформления цветников уже выбраны. Закупка посадочного материала в специализированных питомниках начнется в ближайшее время.
"Первые цветочные композиции появятся к нашему великому празднику – Дню Победы", – добавил Юрий Шалабаев.
Напомним, что 5 апреля в столице Приволжья стартовал месячник по благоустройству. Предполагается, что участие в нем примут 120 тысяч человек.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+