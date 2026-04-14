Девушек из Узбекистана отправляли в Нижний Новгород для занятия проституцией Происшествия

Фото: МВД Узбекистана

В аэропорту Ташкента предотвращена попытка вывоза женщин в Россию с целью дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщили узбекистанские СМИ со ссылкой на МВД республики.

В Ферганской области сотрудники правоохранительных органов совместно со Службой государственной безопасности выявили и пресекли деятельность преступной группы, наладившей канал отправки женщин в Россию.

По данным следствия, подозреваемыми по делу о торговле людьми проходят три человека: жительница Нижнего Новгорода - уроженка Бувайдинского района Узбекистана, а также двое ее сообщников из Ферганского и Куштепинского районов. Злоумышленники подыскивали женщин, обещая им высокооплачиваемую работу за границей. Жертвами преступной схемы стали две гражданки 1982 и 2004 годов рождения.

Фигурантов, проживающих в Узбекистане, задержали в момент отправки очередных двух своих жертв в международном аэропорту Ташкента.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана "Торговля людьми". Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что сеть нелегальных вебкам-студий ликвидировали в Дзержинске.