Узбекистанцу не удалось оспорить конфискацию 10 кг волос в Нижнем Новгороде

Общество

09 марта 2026 16:24 Общество
Фото: Нижегородский областной суд

Гражданину Узбекистана не удалось оспорить конфискацию 10 килограммов человеческих волос. Об этом сообщила пресс-служба облсуда. 

Отмечается, что Нижегородский областной суд не удовлетворил жалобу на решение районного суда о конфискации товара.

Суд установил, что 22 июля 2025 года в зоне таможенного контроля аэропорта Нижний Новгород мужчина не задекларировал 94 среза натуральных человеческих волос разной длины. Общий вес груза превышал 10 килограммов.

По словам мужчины, волосы он купил в Узбекистане и привез в Россию для работы в парикмахерских — как материал для изготовления париков. 5 марта 2026 года областной суд оставил решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу в день вынесения.

Ранее сообщалось, что нижегородец не смог обжаловать приговор за грабеж, нападение и попытку заражения полицейской ВИЧ.

Теги:
Контрабанда Суд Таможня
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных