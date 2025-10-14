Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Несовершеннолетних вовлекали в проституцию в нижегородских отелях "Мартон"

14 октября 2025 13:25 Происшествия
Несовершеннолетних вовлекали в проституцию в нижегородских отелях Мартон

Фото: Александр Воложанин

Генеральная прокуратура РФ представила в суде материалы уголовного дела, в которых говорится об организации проституции в сети отелей "Мартон" в Нижнем Новгороде. В этом деле фигурируют несовершеннолетние, пишет ТАСС.

На заседании Останкинского суда Москвы представитель надзорного ведомства ходатайствовал о приобщении к антикоррупционному иску постановлений о возбуждении уголовных дел, а также приговоров по фактам занятия проституцией в отелях сети "Мартон". Эти документы касаются отелей, расположенных в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

Как подчеркнул прокурор, в ходе расследования установлено, что к занятиям проституцией в указанных гостиницах привлекались несовершеннолетние.

Иск Генпрокуратуры подан в отношении бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. По данным ведомства, он связан с владельцем сети "Мартон" предпринимателем Андреем Марченко. Надзорный орган считает, что Момотов покровительствовал бизнесмену.

Генпрокуратура требует конфисковать активы на сумму не менее 9 млрд рублей. В перечень имущества входят 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на партнеров Андрея и Ивана Марченко. Среди них — сеть из 40 отелей "Мартон", два из которых расположены в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде осудят бывшего сотрудника полиции, обеспечивавшего прикрытие массажных салонов, в которых под видом массажных процедур клиентам за плату оказывались интимные услуги.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных