Несовершеннолетних вовлекали в проституцию в нижегородских отелях "Мартон"

Фото: Александр Воложанин

Генеральная прокуратура РФ представила в суде материалы уголовного дела, в которых говорится об организации проституции в сети отелей "Мартон" в Нижнем Новгороде. В этом деле фигурируют несовершеннолетние, пишет ТАСС.

На заседании Останкинского суда Москвы представитель надзорного ведомства ходатайствовал о приобщении к антикоррупционному иску постановлений о возбуждении уголовных дел, а также приговоров по фактам занятия проституцией в отелях сети "Мартон". Эти документы касаются отелей, расположенных в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

Как подчеркнул прокурор, в ходе расследования установлено, что к занятиям проституцией в указанных гостиницах привлекались несовершеннолетние.

Иск Генпрокуратуры подан в отношении бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. По данным ведомства, он связан с владельцем сети "Мартон" предпринимателем Андреем Марченко. Надзорный орган считает, что Момотов покровительствовал бизнесмену.

Генпрокуратура требует конфисковать активы на сумму не менее 9 млрд рублей. В перечень имущества входят 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на партнеров Андрея и Ивана Марченко. Среди них — сеть из 40 отелей "Мартон", два из которых расположены в Нижнем Новгороде.

