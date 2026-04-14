Новый автобус свяжет Сокольское и Нижний Новгород с 20 апреля

Фото:
С 20 апреля в регионе начнет работать межмуниципальный автобус № 534 "Сокольское - Нижний Новгород". Он пройдет через село Зарубино и деревню Петухово, сообщили в ЦРТС.
Маршрут свяжет населенные пункты Сокольского округа с Нижним Новгородом по кратчайшему направлению. За счет этого пассажиры смогут сократить время в дороге примерно на 30 минут.
Кроме того, по просьбам жителей села Зарубино Городецкого округа и деревни Петухово Борского округа появится прямая транспортная связь с Нижним Новгородом.
Обслуживание маршрута возьмет на себя ООО "Сокольское ПАП".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+