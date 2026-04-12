Электробусы в Нижнем Новгороде начнут ходить чаще и дольше

70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

12 апреля 2026 10:57 Общество
Фото: Александр Воложанин

С 13 апреля в Нижнем Новгороде изменится работа электробусных маршрутов — пассажиров ждет увеличение числа рейсов и продление времени движения. Об этом сообщили в ЦРТС региона.

На маршруте Э-31 существенно расширят график: количество подвижного состава увеличится до 9 единиц, что позволит нарастить число рейсов на 16%.

Также скорректируют расписание. С остановки "Площадь Горького" первый рейс будет отправляться на 24 минуты раньше — в 06:09, а последний почти на пять часов позже — в 22:55. С "Автостанции Щербинки" утренний рейс перенесут на более раннее время — 05:53 вместо 06:56, а вечерний — на 22:10 вместо 19:01, что на три часа позже нынешнего графика.

Кроме того, изменения затронут маршруты Э-4, Э-11, Э-12 и Э-14. На них также откорректируют расписание, что приведет к увеличению количества выполняемых рейсов.

Ранее минтранс объяснил, почему в нижегородских автобусах отменяют наличку. 

Также сообщалось, что Нижний Новгород вышел в лидеры по обновлению трамвайного парка. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт ЦРТС Электробусы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных