Электробусы в Нижнем Новгороде начнут ходить чаще и дольше Общество

Фото: Александр Воложанин

С 13 апреля в Нижнем Новгороде изменится работа электробусных маршрутов — пассажиров ждет увеличение числа рейсов и продление времени движения. Об этом сообщили в ЦРТС региона.

На маршруте Э-31 существенно расширят график: количество подвижного состава увеличится до 9 единиц, что позволит нарастить число рейсов на 16%.

Также скорректируют расписание. С остановки "Площадь Горького" первый рейс будет отправляться на 24 минуты раньше — в 06:09, а последний почти на пять часов позже — в 22:55. С "Автостанции Щербинки" утренний рейс перенесут на более раннее время — 05:53 вместо 06:56, а вечерний — на 22:10 вместо 19:01, что на три часа позже нынешнего графика.

Кроме того, изменения затронут маршруты Э-4, Э-11, Э-12 и Э-14. На них также откорректируют расписание, что приведет к увеличению количества выполняемых рейсов.

Ранее минтранс объяснил, почему в нижегородских автобусах отменяют наличку.

Также сообщалось, что Нижний Новгород вышел в лидеры по обновлению трамвайного парка.