Пять "дачных" автобусов запустят в Нижегородской области в апреле Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области начнут ходить пять сезонных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в ЦРТС.

Так, с 16 апреля в городском округе Бор возобновит работу сезонный маршрут № 104-а "Автостанция г. Бор – Шпалозавод через Развилье". Он будет обслуживать пассажиров до 15 октября.

С 18 апреля по 4 октября в Арзамасе будут курсировать четыре автобусных маршрута:

№ 15 "Проспект Ленина – Троицкое кладбище (через Садоводство № 15)",

№ 16 "Поликлиника № 2 – Садоводство № 12",

№ 20 "Улица Льва Толстого – Садоводство № 20",

№ 37 "Поликлиника № 2 – Садоводство № 37".

Ранее сообщалось, что с 4 апреля в регионе начали ходить первые дополнительные электрички, назначенные в связи с началом дачного сезона.