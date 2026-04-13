Пять "дачных" автобусов запустят в Нижегородской области в апреле

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области начнут ходить пять сезонных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в ЦРТС.

Так, с 16 апреля в городском округе Бор возобновит работу сезонный маршрут № 104-а "Автостанция г. Бор – Шпалозавод через Развилье". Он будет обслуживать пассажиров до 15 октября.

С 18 апреля по 4 октября в Арзамасе будут курсировать четыре автобусных маршрута:

  • № 15 "Проспект Ленина – Троицкое кладбище (через Садоводство № 15)",
  • № 16 "Поликлиника № 2 – Садоводство № 12",
  • № 20 "Улица Льва Толстого – Садоводство № 20",
  • № 37 "Поликлиника № 2 – Садоводство № 37".

Ранее сообщалось, что с 4 апреля в регионе начали ходить первые дополнительные электрички, назначенные в связи с началом дачного сезона.

