Новый Борский мост частично перекроют из-за ремонта в июне

Ремонт нового Борского моста и подходов к нему планируют начать в середине июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области со ссылкой на подрядную организацию.
Движение на время работ будут ограничивать поэтапно: сначала перекроют одну полосу, затем вторую. По предварительным оценкам, ремонт займет примерно месяц, но сроки могут сдвинуться из‑за погоды.
Напомним, основная цель работ — устранение колейности на проезжей части. Подрядчик выполнит замену верхнего слоя асфальтобетона по всей ширине дороги. Сначала покрытие отфрезеруют, после чего уложат новый защитный слой.
Стоимость работ по государственному контракту, заключенному в июне 2025 года, составляет 179 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в январе после проведенного ремонта были открыты две полосы движения на старом Борском мосту. Однако с 10 апреля движение по мосту возможно только по одной полосе из-за временных ограничений.
