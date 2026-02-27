Новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в 2026-2027 годах отремонтируют новый Борский мост через Волгу и подходы к нему общей протяженностью около 9 км. Работы выполнят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Основная задача ремонта - устранение колейности. Речь идет об участке от дома №26 по улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде, далее через новый мост, борскую дамбу и два пойменных моста в районе поселка Неклюдово до кольцевой развязки у стелы на въезде в Бор. За время эксплуатации верхний слой покрытия здесь значительно износился, что создает неудобства для водителей.

Подрядчик заменит верхний слой асфальтобетона по всей ширине проезжей части. Сначала дорожное полотно отфрезеруют, затем уложат новый защитный слой покрытия.

Первый заместитель директора ГКУ НО "ГУАД" Александр Денисов сообщил, что полностью перекрывать движение не планируется. Основные работы будут проводить в ночное время, чтобы снизить нагрузку на переправу. При этом локальные ограничения в зоне ремонта неизбежны. По его словам, к работам привлекут необходимое количество специалистов и техники, чтобы уложиться в сроки и сократить периоды ограничений.

Стоимость работ по госконтракту, заключенному в июне 2025 года, составляет 179 млн рублей. После завершения ремонта дорога от Нижнего Новгорода до Бора будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на развитие современной инфраструктуры и включает 12 федеральных проектов, в том числе в сфере дорожного строительства, ЖКХ, безопасности движения и общественного транспорта.

Напомним, в начале года после ремонта открыли две полосы движения на старом Борском мосту.