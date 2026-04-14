Финал олимпиады "Я – профессионал" для будущих педагогов собрал талантливых студентов со всей страны в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина завершился заключительный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – по направлению «Психология инклюзии». Студенты со всей страны продемонстрировали профессиональные компетенции в формате, максимально приближенном к реальной работе воспитателя.

Участникам финала предстояло разработать и представить развлечение для воспитанников детского сада с учетом заданных условий: возраст детей, образовательная область, тема мероприятия и необходимость привлечения родителей. Жюри, в состав которого вошли представители профессионального педагогического сообщества, оценивало не только знание методик, но и реальные навыки взаимодействия с детьми: умение увлечь, поддержать интерес, применять игровые приемы и вовлекать родителей в образовательный процесс.

«Дошкольное образование – это фундамент, на котором строится вся дальнейшая жизнь человека. Финал олимпиады показал: будущие педагоги готовы к такой ответственности. Они на практике показывали, как увлечь детей, найти подход к каждому и сделать обучение по-настоящему интересным. Такие специалисты нужны детским садам по всей стране», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Конкурсные испытания проходили в атмосфере, приближенной к реальной группе детского сада. Участники использовали игровые методики, интерактивные приемы и творческие задания, чтобы удержать внимание детей и вовлечь родителей.

«2026 – Год дошкольного образования, и финал «Я – профессионал» проходит именно в Мининском университете. Это закономерно: важнейшее направление требует не просто воспитателей, а «инженеров детства», владеющих цифровыми инструментами. Мы делаем все, чтобы Технопарк и стажировки в реальных детсадах Нижнего Новгорода стали этой «кузницей кадров». Победа в олимпиаде открывает любые двери, но наши финалисты осознанно связывают будущее с педагогической школой. И мы готовы системно сопровождать их профессиональный рост – от магистратуры до первых успехов в профессии», – сказал ректор Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Виктор Сдобняков.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

За восемь сезонов уникальными участниками олимпиады стали более 1,4 млн студентов. Более 28 тысяч дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 4 тысяч человек стали медалистами и получили денежные премии, общая сумма которых превысила 700 млн рублей.