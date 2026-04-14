Всего 100 участников ВОВ осталось в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Нижегородской области в настоящее время проживают 4487 ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные предоставили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве социального развития и семейной политики.

Среди них — 100 непосредственных участников боевых действий, включая 13 инвалидов войны. 4169 человек из общего числа — труженики тыла.

Кроме того, в регионе проживают 107 жителей блокадного Ленинграда, а также 111 человек, которые в детстве оказались узниками концлагерей.

Добавим, что год назад в регионе насчитывалось 140 участников Великой Отечественной войны. На тот момент в Нижегородской области не осталось в живых ни одного Героя Советского Союза.

Ранее также сообщалось, что нижегородские ветераны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы.