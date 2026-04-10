Нижегородские ветераны получат по 10 000 рублей ко Дню Победы

В Нижегородской области ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять ежегодные выплаты ко Дню Победы. Средства поступают с начала апреля, напомнили в региональном отделении СФР.

Право на выплату имеют участники боевых действий, проходившие службу в действующей армии в годы войны. Также деньги получают ветераны, ставшие инвалидами из-за ранений, контузий или заболеваний, связанных с боевыми действиями.

В апреле выплаты получат около 80 человек. Размер единовременной поддержки составляет 10 тысяч рублей. Средства перечисляют вместе с пенсией, подавать заявление для этого не требуется.

Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, деньги переведут заранее — в предыдущий рабочий день. В отделениях "Почты России" пенсии доставляют по установленному графику работы.

Напомним, что в том году ветераны ВОВ получили по 80 тысяч рублей. Такая выплата полагалась в честь 80-летия Победы.