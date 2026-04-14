Нижегородская "Чайка" всухую уступила "Омским Ястребам" в первом матче серии Спорт

Нижегородская "Чайка" начала серию 1/4 финала Кубка Харламова с поражения. В первом матче против "Омских Ястребов" автозаводцы уступили со счетом 0:4.

Старт встречи остался за хозяевами площадки. Они открыли счет в середине первого периода, а в заключительной двадцатиминутке еще трижды поразили ворота Марата Сабитова.

Напомним, соперники уже пересекались в плей-офф МХЛ. В сезоне 2022/2023 они встретились в финале, и тогда нижегородцы оказались сильнее, завоевав Кубок Харламова во второй раз в истории клуба.

Следующий матч (0+) серии пройдет 15 апреля. После этого противостояние продолжится в Нижнем Новгороде 18 апреля.

Накануне "Торпедо" оказалось на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина.