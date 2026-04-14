Главный тренер "Металлурга" похвалил наставника "Торпедо" Алексея Исакова Спорт

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин похвалил наставника нижегородского "Торпедо" Алексея Исакова на послематчевой конференции.

Специалисты хорошо знакомы друг с другом по совместной работе в саратовском "Кристалле", выступающем в ВХЛ. Тогда Разин был главным тренером, а Исаков занимал должность начальника команды.

В этом сезоне их противостояние получилось эмоциональным. В октябре "Торпедо" принимало "Металлург" в рамках регулярного чемпионата. Магнитогорцы победили со счетом 5:1, а встреча запомнилась большим количеством стычек.

После финальной сирены напряжение не спало. В смешанной зоне между Разиным и Исаковым произошел разговор на повышенных тонах и даже едва не дошли до драки, и их разняли сотрудники команд. Уже через день соперники встретились в Магнитогорске. Однако продолжения конфликта не последовало. Оба специалиста позже не раз подчеркивали, что взаимных обид не осталось.

13 апреля в Нижнем Новгороде состоялся третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. "Металлург" одержал победу и повел в серии со счетом 3:0. На послематчевой пресс-конференции Разин заявил, что впечатлен карьерным путем Исакова.

"Я, наоборот, его похвалил. Я не знал Исакова, когда работал с ним в Саратове, ни как хоккеиста, ни как тренера. Он у нас в команде работал администратором. И я поражаюсь его карьере: из администратора в тренера, пройдя все ступеньки. В нашей структуре в Саратове было всего шесть человек, включая тренерский штаб. Он там был и начальник команды, и администратор. Просто я не знал конкретно его должность. Алексей молодец. Он из такой низкой стартовой позиции добрался до тренера КХЛ. Считаю, что он очень успешный тренер. Он с командой с таким бюджетом попал в восьмерку лучших команд лиги", — сказал Разин.

