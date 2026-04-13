Нижегородское "Торпедо" в шаге от вылета из плей-офф КХЛ

Спорт

13 апреля 2026 21:28 Спорт
Фото: ХК "Торпедо"

Четвертьфинальная серия Кубка Гагарина между "Торпедо" и "Металлургом" продолжилась в Нижнем Новгороде. Однако даже на домашней площадке нижегородцам не удалось добиться столь необходимой победы.

Счет в матче был открыт под занавес первого периода. Свою первую шайбу в плей-офф забросил Алексей Кручинин, вернувшийся сегодня в состав, но без капитанской нашивки. Нижегородцы ушли на перерыв с минимальным преимуществом.

Во втором периоде ситуация кардинально изменилась. В течение менее чем десяти минут "Металлург" отправил в ворота автозаводцев сразу четыре шайбы. При счете 1:4 тренерский штаб "Торпедо" принял решение заменить вратаря Дениса Костина на Дмитрия Шугаева.

В заключительной двадцатиминутке нижегородцы смогли сократить отставание лишь на одну шайбу. За пять секунд до финальной сирены отличился Василий Атанасов, установив окончательный счет встречи — 2:4.

После этого поражения счет в серии стал 3:0 в пользу магнитогорцев.

Следующий матч состоится 15 апреля. Команда Алексея Исакова попытается сохранить шансы на продолжение борьбы или завершит сезон.

