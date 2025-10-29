"Предстоит много мозгового штурма": Исаков о 0:3 в серии с "Металлургом" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение от магнитогорского "Металлурга" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:4, а счет в серии стал 3:0 в пользу команды Восточной конференции.

На послематчевой конференции главный тренер нижегородцев Алексей Исаков подвел итоги встречи и отметил, что команде предстоит серьезная работа перед четвертым матчем, который пройдет 15 апреля.

"Претензий к парням по самоотдаче у меня нет. Мы уступаем в деталях. Будем эти детали корректировать и стараться сделать все, чтобы серия продолжалась. У нас была масса моментов, но мы их не реализовали. Верили, что можем зацепиться за матч. Выиграли третий период, создали хороший посыл на следующий матч, но этого мало. Нужно проявлять другие качества, чтобы послезавтра победить", — заявил наставник.

По словам Исакова, соперник предлагает очень высокий темп, и справляться с ним могут только свежие игроки. Каждую встречу команда выходит с намерением победить, однако не все задуманное удается реализовать.

"Мы на каждый матч выходим для того, чтобы победить и чем-то удивить соперника. То, что планируется, не получается, поэтому будем думать над составом, над планом на следующий матч. Предстоит много мозгового штурма для тренерского штаба", - резюмировал специалист.

