"Предстоит много мозгового штурма": Исаков о 0:3 в серии с "Металлургом"

Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение от магнитогорского "Металлурга" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:4, а счет в серии стал 3:0 в пользу команды Восточной конференции.  

На послематчевой конференции главный тренер нижегородцев Алексей Исаков подвел итоги встречи и отметил, что команде предстоит серьезная работа перед четвертым матчем, который пройдет 15 апреля.

"Претензий к парням по самоотдаче у меня нет. Мы уступаем в деталях. Будем эти детали корректировать и стараться сделать все, чтобы серия продолжалась. У нас была масса моментов, но мы их не реализовали. Верили, что можем зацепиться за матч. Выиграли третий период, создали хороший посыл на следующий матч, но этого мало. Нужно проявлять другие качества, чтобы послезавтра победить", — заявил наставник.  

По словам Исакова, соперник предлагает очень высокий темп, и справляться с ним могут только свежие игроки. Каждую встречу команда выходит с намерением победить, однако не все задуманное удается реализовать.  

"Мы на каждый матч выходим для того, чтобы победить и чем-то удивить соперника. То, что планируется, не получается, поэтому будем думать над составом, над планом на следующий матч. Предстоит много мозгового штурма для тренерского штаба", - резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что молодежная команда "Чайка" вышла в 1/4 Кубка Харламова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных